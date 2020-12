Dieter Vanthourenhout rijdt woensdag in Bredene laatste veldrit: “Maar ik denk niet dat ik een traan ga wegpinken”

Dieter Vanthourenhout zet woensdag in de Ethias Cross in Bredene na veertien jaar een punt achter zijn profcarrière. Hij won de wedstrijd in 2009 en 2015.

“Bredene is een van die wedstrijden waarin ik meestal goed was”, zegt de 35-jarige West-Vlaming maandag in een persbericht van de organisatie. “Geprangd tussen een aantal klassementscrossen, waardoor de absolute toppers het al eens iets rustiger aan deden of er niet bij waren. Ik herinner me nog mijn eerste zege in 2009. Met zijn vieren domineerden we de koers: Zdenek Stybar, Martin Zlamalik, Niels Albert en ikzelf. Als trouwe ploegmaat bij BKCP-Powerplus kreeg ik die dag van Niels een vrijgeleide om voor de zege te gaan. In de finale hebben we het perfect aangepakt en kon ik het afmaken.”

Zes jaar later smaakte de zege nog zoeter. Dieter Vanthourenhout werd op het podium geflankeerd door broer Michael en Klaas Vantornout. Drie mannen van het toenmalige Sunweb-Napoleon Games bezetten de top drie. “Een van de meest plezante wedstrijden die ik ooit reed”, weet Vanthourenhout. “Ik reed veertig minuten alleen voorop, terwijl mijn ploegmaats achter mij perfect afstopten. En met je broer op het podium staan, dat gebeurt ook niet elke dag.” Zo’n stunt zit er vandaag niet meer in. “Er wordt anders gekoerst door de toppers. Die laten niets meer liggen en zelf ben ik uiteraard niet meer zo goed als toen.”

© BELGA

Dat hij uitgerekend op de plaats waar hij het meest succesvol was, zijn afscheid viert, is extra mooi. “Maar ik denk niet dat ik een traan ga wegpinken”, lacht Vanthourenhout. “Dat heb ik gedaan toen mijn broer Michael wereldkampioen bij de beloften werd (in 2015, red). Dát was pas emotioneel. Dit is anders. In mijn hoofd heb ik een maand geleden al afscheid genomen. Op 4 januari ga ik overigens al opnieuw aan het werk: ik word verkoper in de fietsenzaak van Walter Godefroot. En ik word ook trainer. Doel is om jonge renners te begeleiden. Ik ben klaar voor deel twee van mijn beroepsleven.”

Mathieu van der Poel en Toon Aerts zijn in Bredene de blikvangers. Ook Michael Vanthourenhout, Daan Soete, Tim Merlier en Gianni Vermeersch staan er zeker aan de start.