Ondanks vaccin zullen eerste versoepelingen pas ten vroegste over twee maanden kunnen

De eerste Belgen mogen vandaag dan wel hun vaccin hebben gekregen tegen het coronavirus, de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen zullen pas ten vroegste over twee maanden kunnen. Pas bij 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag is er ruimte om de regels te gaan lossen. En aan het tempo waarmee de coronacijfers vandaag dalen zullen we pas midden februari die kaap bereiken. En dat is in het beste geval, zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt.