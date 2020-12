Hond bestormt voetbalveld tijdens match en steelt meteen harten van fans

Een opmerkelijk moment tijdens een voetbalwedstrijd in Bolivia. Op een bepaald ogenblik bestormde een hond het veld met een voetbalschoen in zijn mond. Veel zin om het veld te verlaten had de viervoeter niet, getuige de moeite die de spelers hadden om het dier uit het stadion te begeleiden. Pas na enkele minuten slaagde een speler erin om de hond alsnog naar de zijlijn te dragen. Al had de viervoeter intussen wel de harten gestolen van duizenden fans.