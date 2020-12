Saoedische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul krijgt bijna zes jaar cel

Ze deed heel wat stof opwaaien toen ze achter het stuur van een auto kroop, iets wat tot 2018 ongezien en ten strengste verboden was in Saudi-Arabië. Het was wel het begin van iets meer vrouwenrechten in het fundamentalistische koninkrijk, maar nu betaalt activiste Loujain al-Hathloul daar de prijs voor. Ze is veroordeeld tot bijna zes jaar cel op grond van een vage en breed geformuleerde wet gericht op terrorismebestrijding. Want wat ze precies heeft mispeuterd, is voor niemand duidelijk.