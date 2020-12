Nu al 24 bewoners overleden in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol

In woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol zijn intussen al 24 bewoners overleden na het bezoek van een hulpsint, in totaal gaat het om 1 op de 8 bewoners. Dat blijkt uit een persbericht dat het woonzorgcentrum zelf stuurde. “In totaal zijn er momenteel 80 positief geteste bewoners in het woonzorgcentrum, 38 in de assistentiewoningen, en 40 positieve medewerkers. We hebben helaas afscheid moeten nemen van 24 van onze bewoners sinds het begin van deze uitbraak. Ons diep medeleven gaat uit naar de getroffen families.”