Vlaggenroof Chirojongens Stal

In het weekend van 26 en 27 december organiseerden de chirojongens van Stal een coronaproof vlaggenroof ter vervanging van de wekelijkse chirozondag. De leden, leiding (en heel wat ouders) deden hun best om de vlag te veroveren.

Het opzet was simpel: de vlag werd ergens opgehangen en dat werd gepost in de facebookgroep van de chirojongens van Stal. De leden en leiding konden dan naar die bepaalde plaats gaan en de vlag stelen door middel van een potje blad steen schaar, vanop veilige afstand uiteraard! De winnaar mag de vlag houden of mee naar huis nemen, dan werd er opnieuw een bericht geplaatst in de facebookgroep en kon er opnieuw gejaagd worden. De vlag werd op die manier wel zo'n 100 keer gestolen! Een succes dat zelfs de leiding niet verwacht had. Lander en Daan Jamar mochten zich uiteindelijk tot vlaggenkoning 2020 kronen! Het was een geslaagd weekend voor leden, leiding, en ook de ouders hebben zich geamuseerd!