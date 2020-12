Verenigingen zetten schouders onder vier troostplekjes in Paal

Binnen paalonline groeide het idee om verschillende troostplekken te creëren. Dit zijn plekken waar mensen kunnen lezen, even stil zijn maar vooral kunnen ervaren dat ze er niet alleen voorstaan. Dit idee werd voorgesteld aan de verschillende Fermafdelingen, Okra en de Landelijke Gilde. Die waren enthousiast om hieraan mee te werken. Vier weken geleden deed paalonline een voorstel bij de gemeente, de groendienst en de dienst Cultuur. Zo werden vier mooie plekjes gevonden: langs de Beverlosesteenweg aan het pleintje aan de Beelkenswijer, het pleintje in de Vaalvijverstraat, tussen het groen op het dorpsplein en de babbelbank en op het picknickpleintje op de hoek van de Wisselstraat en de Steengroefstraat.Op zaterdag 5 december ging Ferm Tervant aan de slag aan de Beverlosesteenweg, Ferm Brelaar-Heide aan de Vaalvijverstraat, Okra en de Landelijike Gilde in Paal-centrum en Ferm Paal en Wilt aan de picknickplaats in de Steengroefstraat. Paalonline leverde de verschillende benodigdheden aan om een briefje te kunnen schrijven, dit in een plastiek zakje te steken en dan op een van de palen met een duimspijker vast te hangen. Ook werden door de Fermafdelingen 150 bloembollen geplant zodat deze plaats in het voorjaar nog meer kleur krijgt. Zaterdag 12 december vond de officiële inhuldiging plaats. Door de coronamaatregelen gebeurde dit zonder veel toeters en bellen. Telkens werden een mooie tekst voorgelezen in aanwezigheid van burgemeester en schepenen. De verschillende troostplekken hebben een eigen toets gekregen. Ferm Tervant heeft overal sterren opgehangen, Ferm Brelaar-Heide plaatste kaarsjes, Ferm Paal en Ferm Wilt kozen voor een verlichte kerstboom en Okra deed een mooie strik rond de palen. Het is opvallend hoeveel kaartjes en kunstwerkjes er in een week tijd al opgehangen werden. In Paal-centrum hangen de vijf palen al bijna vol zodat dadelijk beslist werd om vier extra palen te plaatsen. De verschillende verenigingen zullen deze troostplaatsen gedurende 24 maanden onderhouden. Ferm Brelaar-Heide gaat nog een project indienen om het pleintje in de Vaalvijverstraat in de toekomst meer te vergroenen.