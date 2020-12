Het Herboren Hoekje schenkt buren nieuwjaarspakketje

Jaarlijks organiseert buurtvereniging Het Herboren Hoekje een zomerfeest en een nieuwjaarsborrel, maar het coronavirus besliste daar dit jaar anders over. "Maar we wilden onze nieuwjaarsborrel niet zomaar opgeven", klinkt het. "Met de steun van P&T konden we de buurt een nieuwjaarspakketje kunnen schenken. De buren waren uiteraard verrast."