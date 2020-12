Samana Kortenbos schenkt leden kerstattentie

Elk jaar sluit Samana Kortenbos de jaarwerking af met een gezellig en sfeervol kerstfeest, maar dat kon dus dit jaar niet. "Al meerdere maanden gaan we gebukt onder de strenge lockdownmaatregelen die we te danken hebben aan het coronavirus. Toch zijn we onze leden niet vergeten", klinkt het bij Samana Kortenbos. "Met een nuttig geschenk, door enkele dames uit de kerngroep mooi verpakt, verrasten we onze leden. Zo merkten zij nog eens dat we hen niet vergeten waren. Op een coronaveilige manier werden de geschenken bij iedereen thuis afgeleverd, samen met de beste wensen voor een voorspoedig 2021 en de oprechte hoop dat we mekaar zo snel mogelijk weer fysiek kunnen ontmoeten."