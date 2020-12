Het nieuwe jaar in met… een aaibaar hoedje

Koude dagen comfortabel en in stijl trotseren? Dan zit je goed met een vissershoedje, maar dan wel in een aaibare uitvoering. Rihanna en Miley Cyrus zijn alvast fan.

Beroemdheden zoals Rihanna en Miley Cyrus kiezen deze winter voor een fluffy bucket hat en dan bij voorkeur in een snoepkleurtje. Miley is in twee verschillende Instagramfilmpjes te zien met een oversized knalroze en een kobaltblauw exemplaar, beide gecreëerd door de Londense ontwerper Benny Andallo, die ook wel bekend staat als ‘de gekke hoedenontwerper’.

“Ik wil altijd een hoed maken die ik kan dragen tijdens een avondje uit. Mijn intentie gaat altijd terug naar er fantastisch uitzien en me fantastisch voelen”, zei de ontwerper aan Vogue. Rihanna laat zich dan weer vaak in het openbaar zien met een pistachegroen model van de Britse ontwerpster Emma Brewin.

De hipheid van het hoofdaccessoire is niet nieuw: in de vroege jaren 90 was het al een gegeerd mode-item voor onder meer Pamela Anderson. Ook zanger Jamiroquai, bekend om zijn opvallende hoofddeksels, koos destijds voor een gigantische hoed in peluche. In de videoclip ‘Virtual Insanity’ draagt hij een hoog, zwart model met zachte finish.

Niet alleen sterren, maar ook fashionista’s die het hoofd warm willen houden, vinden hun weg naar de fluffy hoedjes. Ze zijn er in allerlei (bonte) kleuren en met een teddy of imitatiebonten afwerking. Nog op zoek naar een last minute nieuwjaarscadeautje? Dan selecteerden we de mooiste exemplaren in onderstaande shopping.