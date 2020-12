Jos Hermans (96) heeft als eerste Vlaming zijn coronavaccin gekregen, voor de rest van het land blijft het nog even wachten. Maar in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk hebben ze intussen al een fameuze voorsprong gepakt. Daar zijn al honderdduizenden mensen ingeënt. Waarom duurt het bij ons zo lang voor we echt van start gaan met de vaccinatiecampagne?