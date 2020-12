Pastoor Giuseppe neemt afscheid in de kerk van Zolder

Tegen alle verwachtingen in heeft pastoor Guiseppe Di Salvatore dan toch, met een eucharistieviering op kerstdag, afscheid kunnen nemen in de kerk van Zolder.

Al was het maar voor een beperkte afvaardiging vanuit de parochies van de Federatie Zolder. Het was ook mogelijk dit online te volgen via Facebook. Willy Beerden zorgde voor een mooie afscheidsbrief. Het was een mooie afsluiter van 6 jaar vertoeven in de Federatie Zolder. Pastoor Giuseppe trekt nu naar Ischia (Italië).