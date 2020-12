Unie van Actieve Verenigingen doet stoepgesprekken tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie trok de Unie van Actieve Verenigingen vzw met haar vrijwilligers door verschillende wijken in Genk en Beringen.

Ze voerden gesprekken met de buurtbewoners op de stoep, vanop een veilige afstand en met de nodige voorzorgsmaatregelen. Deze actie was bedoeld om mensen in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. Door de sponsoring van verschillende lokale handelaars konden zij de mensen ook voorzien van een attentie. Met deze stoepgesprekken wilden ze mensen die zich door de corona epidemie erg geïsoleerd voelen bereiken en bijdragen aan een warme samenleving. Er vonden meer dan tachtig gesprekken plaats. De appreciatie van de buurtbewoners was groot.