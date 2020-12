678 kinderen in Beringen krijgen waardebon voor vrijetijdsmateriaal

Het OCMW Beringen is er voor alle gezinnen die het moeilijk hebben. Via het OCMW konden dan ook al heel wat gezinnen voor de eindejaarsperiode een extra waardebon ontvangen. Deze waardebon kan gebruikt worden voor de aankoop van speelgoed, vrijetijdsmateriaal en sportmateriaal voor de kinderen. "In samenwerking met de partners binnen het Huis van het Kind Beringen willen we het aanbod in Beringen toegankelijker maken en gaan we actief op zoek naar gezinnen met diverse vragen. Want we willen ook gezinnen ondersteunen die net het hoofd boven water kunnen houden, maar toch een zware impact ervaren door de coronacrisis", zegt schepen Yalçin. “Deze gezinnen krijgen een waardebon van 35 euro per kind. Daarnaast koppelen we dit aan een klein rechtenonderzoek. Dit wil zeggen dat we samen met het gezin enkele welzijnsvragen bekijken, alsook mogelijke tegemoetkomingen. Zo zijn ze op de hoogte van waar ze - naargelang hun situatie - recht op hebben.”Dit project kadert in de ambitie van de stad om verdoken armoede op te sporen en aan te pakken. Stad Beringen wil proactief gezinnen helpen, vooraleer de situatie escaleert. “Het spreekt voor zich dat we als stad onze inwoners zo goed mogelijk willen informeren, ongeacht de financiële achtergrond”, besluit schepen Yalçin. Alle betrokken gezinnen worden aangeschreven en kunnen tot 20 januari een afspraak maken om hun waardebon op te halen.