Kleuters Domino krijgen uitzondering op vuurwerkverbod

De kinderen van de 1ste kleuterklas van basisschool Domino Genenbos krijgen toestemming van de burgemeester om hun vuurwerkpijl tijdens nieuwjaar de lucht in te sturen.

Naar jaarlijkse gewoonte knutselen de kinderen een nieuwjaarsbrief. De eerste kleuterklas knutselde een vuurwerkpijl om samen met het versje voor ter dragen op 1 januari. Jammer genoeg geldt er een vuurwerkverbod in heel het land.Daarom nam de juf contact op met de burgemeester. Hij gaf de kleuters in een officiële brief toch de toestemming om hun pijltje die dag te gebruiken. Met het officiële bewijs van de burgemeester zullen er toch een paar kleine knallen hier en daar te horen zijn.