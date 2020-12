Gouverneur brengt werkbezoek aan Voedselbank Limburg

De gouverneur werd in de gebouwen van de voedselbank in de Herkenrodebosstraat 40 te Kuringen verwelkomd door voorzitter Hendrik Claessens, afgevaardigd bestuurder Luc Goossens, enkele bestuursleden en Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder der Belgische Federatie van Voedselbanken. Sinds haar oprichting in 1993 verzekert Voedselbank Limburg de logistieke distributie van grote hoeveelheden gratis voedingsmiddelen aan lokale caritatieve verenigingen zoals Sint-Vincentiusverenigingen en OCMW’s. Deze voedingsmiddelen worden geschonken door de voedingsindustrie, bedrijven uit de distributiesector, groente- en fruitveilingen, grootwarenhuizen, via voedselinzamelingen bij het grote publiek en door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Voorzitter Claessens: “Deze schenkingen laten VBL toe om maandelijks meer dan 100 ton voedingsmiddelen te verdelen. Maar we zijn toch bezorgd wanneer we de vraag tijdens de voorbije maanden gevoelig hebben zien toenemen. We bereiden ons dan ook voor om hieraan te kunnen voldoen want we willen de hoeksteen voor voedselverdeling blijven. Gelukkig kunnen we hiervoor terugvallen op een ploeg van 28 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor minderbedeelde medemensen.”