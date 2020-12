30 wandelaars voor een leefbare toekomst op tweede kerstdag

Hasselt

In het voorjaar ging er in Hasselt een nieuwe burgerbeweging van start, De Ring. Die brengt mensen samen om te bouwen aan een warme samenleving met een duurzame levensstijl. Ook de urgentie van een klimaatbeleid staat op de agenda. Op tweede kerstdag organiseerde De Ring een wandeling over het voetpad langs de Groene Boulevard in Hasselt, in overleg met de lokale politie, en dus coronaproof.