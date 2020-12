Marc Van Ranst ontvangt een medaille in de vorm van een handje

Op zondag 8 november kregen de zorgverleners van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis een medaille in de vorm van een handje. Wereldwijd maakten zo’n 3.000 juweelontwerpers in meer dan 60 landen in het totaal 77.000 handjes voor het Hand Medal Project. Vrijdag 18 november kwam viroloog Marc Van Ranst op bezoek op Hogeschool PXL voor de opname van een podcast. Tijdens een rondleiding door directeur Ben Lambrechts in de ateliers van PXL-MAD School of Arts zagen ze de studenten van de afdeling Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan het werk. Ze namen onmiddellijk het initiatief om persoonlijk een medaille te overhandigen aan Marc Van Ranst.

Nedda El-Asmar, coördinator van de opleiding Juweelontwerp en Edelsmeedkunst, geeft duiding: “Met het ritueel van het persoonlijk overhandigen en eventueel op te spelden willen de studenten hun dankbaarheid aan de zorgverleners in de frontlinie tonen. Meteen de boodschap van het hele project. Alle 32 studenten van de afdeling Juweelontwerp en Edelsmeedkunst van de PXL-MAD School of Arts hebben hier aan meegewerkt. Voor de eerstejaars was dat hun eerste kennismaking met het uitzagen in een koperplaat. Eén van de eerste technieken die hen aangeleerd wordt en wat maakt dat dit een ideaalproject was om hen uitzagen in metaalplaat aan te leren.”“PXL-MAD School of Arts vond het belangrijk om hier aan deel te nemen”, vertelt Nedda. “Eerst en vooral om onze dankbaarheid aan de zorgverleners te tonen door middel van de handgemaakte handjes van de studenten. Maar ook om zo het belang van het vakmanschap onder de aandacht te brengen. We vinden het belangrijk om de studenten bewust te maken van het deelnemen aan sociale projecten en de rol die ze daarin kunnen spelen. Als kunstenaar ontwerper heb je een stem en kan je met je werk ook sociaal geëngageerd zijn.”"De studenten van PXL- Heathcare zullen 400 medailles overhandigen aan de zorgkundigen op hun stageplaats. Marc Van Ranst toonde veel interesse in het project en was heel dankbaar voor het mooie geschenk”, besluit een trotse Nedda.