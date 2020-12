COLUMN KARIN DE GREEVE: Gezellig in de regen

Een paar dagen voor Kerstmis ben ik nog snel bij enkele leden van De Vrienden van Het Stadsmus een geschenkje gaan brengen. Het regende pijpenstelen, maar als voorzitter vond ik het mijn taak om dat werkje vóór de feestdagen af te ronden. Gewapend met een grote paraplu ben ik dan op stap gegaan. En meteen moest ik weer aan vroeger denken. Ik heb het misschien al eens eerder verteld. Als ik met zulk weer samen met mijn moeder de stad in ging, letterlijk en figuurlijk “onder moeders paraplu”, overviel mij telkens weer een gevoel van geborgenheid. En het kon ons niks schelen dat we allebei, gezellig arm-in-arm aan één kant droog en aan de andere kant doornat waren. Vorige week regende het echt hard. Langs de stoeprand stroomde het water in beekjes naar de rioolslokker. Als kind vond ik dat heerlijk. Mijn vriendinnetje en ik zochten een stuk papier en dat plooiden we dan tot een klein bootje. Zodra we er een aantal klaar hadden kon de wedstrijd beginnen. Welk bootje zou als eerste tot aan de slokker varen? We zorgden er wel voor dat er geen enkel exemplaar van onze vloot “verging” in de dieperik. We waren verzot op water. In de zomervakantie trokken we er samen op uit, richting Sint-Jansbeek, ergens tussen Hasselt en Diepenbeek. Met wat we vonden aan takken en ander materiaal bouwden we een “dam” in de beek. De voederbiet de we onderweg uitgetrokken hadden - mijn excuses aan de boer - wasten we af in het water van de beek. We beten er om beurten een stuk uit. Smaak heeft zo’n voederbiet niet maar dat kon ons niet deren. En ziek waren we nooit. We maakten genoeg antistoffen aan, denk ik. En daaraan dacht ik dus toen ik in de gietende regen, alleen onder mijn paraplu, door onze stad liep.