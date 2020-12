Kringlopen over de Groene Boulevard voor een leefbare wereld

“De ernst en urgentie van de klimaatopwarming dringt tot vandaag nog niet door bij vele politici”, zo menen de wandelaars die de koude trotseerden. “Onder invloed van de machtige bedrijfslobby focussen politici zich op een economisch model van eindeloze groei. Een model dat geen rekening houdt met het ecologisch plafond van onze planeet en evenmin met het sociaal fundament van haar inwoners.”De boodschap werd duidelijk gemaakt op de - vaak zelfgemaakte - borden en spandoeken die de wandelaars voor het klimaat meedroegen. Zij stapten netjes gemaskerd op 1,5 meter van elkaar en in groepjes van maximaal vier deelnemers. In principe organiseren ze deze kringlopen eens per week maar gezien de coronamaatregelen was dit niet langer mogelijk.