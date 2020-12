Nieuwe melding van ‘gasgeur’ in Hasseltse Minderbroedersstraat blijkt loos alarm

Maandagnamiddag is opnieuw even paniek geweest in de Minderbroedersstraat in Hasselt. Daar ontplofte vorige week de kelderverdieping van brasserie De Gulden Boon nadat een gasleiding, door wegstromend water uit een defecte waterleiding, verzakte en zo tot een gasophoping leidde. Dit keer bleek het loos alarm.

In de buurt zit, een dikke week na de ontploffing, de schrik er toch goed in. Zo is maandag opnieuw beroep gedaan op de brandweer die ter plaatse kwam en opnieuw een veiligheidsperimeter uitzette. Er zou gasgeur zijn waargenomen in de buurt. “We kunnen hier geen enkele risico nemen”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “We moeten er zorg voor dragen dat de mensen in de buurt zekerheid hebben. Ik heb liever dat ze een keer teveel bellen, dan één keer te weinig. De herstellingen aan alle nutsleidingen, na het vorige voorval, zijn alleszins helemaal afgerond.”

Bakker Jacques Vanderstraeten die samen met zijn dochter ‘De bakkersdochter’ uitbaat, is zich van geen kwaad bewust. “Wij ruiken niks, de brandweer en politie hebben wat verderop staan zoeken en meten maar er is volgens mij niks aan de hand. Anders zou ik wellicht niet zomaar mogen voortwerken aan onze bestellingen voor oudjaar.”

De Hasseltse brandweer voerde in de hele straat metingen uit maar al snel rees het vermoeden dat de geur eerder van een achtergebleven afvalcontainer kwam. Er bleek dus geen gaslek te zijn. “Loos alarm”, meldde burgemeester Vandeput. “Er is inderdaad een container met bedorven etenswaren gevonden die, zacht gezegd, niet erg fris ruikt. Morgen wordt die opgehaald.”

