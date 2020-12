Nieuwe pastoor brengt kerstboodschap via YouTube

Ook in deze tijden wou priester Rik Renckens zijn kerstboodschap overbrengen. Omdat de publieke vieringen niet konden doorgaan, zette hij zijn boodschap online. Die is te bekijken via het YouTube-kanaal van de Sint-Pieterskerk Kortessem.

In Kortessem is sinds half oktober een nieuwe pastoor, die federatieverantwoordelijke diaken Jef Goossen assisteert in de zes parochies van Kortessem. Omdat er ook met Kerstmis geen publieke vieringen zijn geweest en dus nog weinig mensen rechtstreeks aangesproken konden worden, heeft priester Rik zijn kerstboodschap op het internet geplaatst. Die kan je beluisteren door op YouTube ‘Sint-Pieterskerk Kortessem’ in te geven. Als je dat kanaal opent, kom je niet alleen terecht bij de uitgezonden eucharistievieringen, maar kan je ook de kerstboodschap aanklikken. In zijn toespraak gaat priester Rik in op het voorbije coronajaar, op het hogere aantal overlijdens in Kortessem en op het belang van zich goed te houden aan de geldende maatregelen.