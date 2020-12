Anders Jong brengt ontbijt aan huis

De laatste negen maanden leed ook de seniorenwerking Anders Jong onder het coronavirus. Al die tijd konden ze geen activiteiten organiseren. Maar het bestuur wilde haar leden niet in de steek laten. Daarom besloten ze om in de kerstperiode iets te doen voor hun leden. Zo bezorgden de bestuursleden bij 146 leden persoonlijk een ontbijtpakket. De leden waren blij verrast met deze attentie. Ook zat er nog een nieuwjaarsbrief bij een een weekkalender met het logo van Anders Jong. "Deze kalender is ook symbolisch omdat we ervan overtuigd zijn in 2021 onze activiteiten te hernemen", klinkt het bij het bestuur.De vereniging telt 148 leden, maar twee leden wonen in Kortrijk en dat was een beetje te ver om een ontbijtpakket af te leveren. Zij zullen op een andere manier een attentie ontvangen.