2.000ste keer Ferm thuiszorg bij Leon in Riemst

In deze kerstperiode heeft Ferm Thuiszorg voor de tweeduizendste keer gezinshulp geleverd bij Leon Tans uit Riemst. Verantwoordelijke Sandra Hex overhandigt hem voor deze speciale gelegenheid een mand met Limburgse streekproducten.

Ferm Thuiszorg werd opgestart toen de vrouw van Leon zwaar ziek werd. Na haar overlijden bleef de zorg doorlopen, maar intussen voor Leon zelf, die ook meer zorg nodig had. "De medewerkers van Thuiszorg zorgen voor de was, de strijk, maken soep, pudding, appelmoes en maken altijd tijd om te luisteren", zegt Leon, die net 90 is geworden dit jaar. Dankzij de hulp van familie en met de ondersteuning van de thuiszorg kan hij nog thuis blijven wonen. "Ik kijk er echt naar uit als de verzorgenden van Ferm Thuiszorg mij komen helpen. Als ik eens een mindere dag heb, hebben zij dat dadelijk gezien", besluit Leon.