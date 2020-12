COLUMN MARLEEN SIJBERS: Straatmuzikanten

"Wij zijn gek, weet je dat", beweer ik terwijl ik in de minibus klim. "Als ge het maar weet", beaamt mijn man. "Jullie zijn plezant gek", zwakt onze zoon deze zelfkritiek vanop de achterbank af. In zijn stem klinkt door hoe graag hij prettig gestoorde ouders heeft. Voor de zevende keer vertrekken we deze kerstdagen op naar een volgende bestemming. Ons laatste optreden. We zijn ondertussen bijna geroutineerde muzikanten. Valère speelt trompet. Ik neem zang en dwarsfluit voor mijn rekening. Andere jaren speelde Valère trompet in de kerk. Bert Crommen speelde orgel en Rich, de Zutendaalse ambiancemaker, zorgde ervoor dat iedereen in de kerk meezong. Naar het voorbeeld van dit jarenlange initiatief gaan wij met onze bubbel op weg naar mensen die deze muzikale evenementen heel erg missen. Natuurlijk maakten we dit eerder bekend bij Ann Schrijvers. Het leek alsof een bezorgde burgermoeder ons uitwuifde. Zij stuurde ons een mail met tips zodat het ten gehore brengen van kerstliederen heel zeker Covid-safe kan gebeuren. Via Facebook maakten we heel duidelijke afspraken met onze ‘gastgezinnen’. Vooral het buiten op openbaar domein spelen was van essentieel belang.Heel warm werden we ontvangen aan het bejaardentehuis (zie fotocollage). Vanachter hun vensters wuifden bewoners naar ons. Sommigen zongen enthousiast met ons mee. Bewust kozen we voor een repertoire van oude, meestal Vlaamse, kerstliederen. Ook aan de slagerij mochten we de wachtende klanten vermaken. Zij stonden, beveiligd met mondmaskers en met ruime afstand van elkaar in een lange sliert buiten aan te schuiven. Velen stopten geld in onze ‘rode doos’ (foto 1). Passend in de loop van de ‘Warmste Week’ kon ons publiek een vrije bijdrage leveren ten voordele van Sint-Vincentius. Iedereen was ontzettend gul, zodat we 355 euro konden overhandigen aan het bestuur van die vereniging. Daar kan heel wat hoogstnoodzakelijk babymateriaal van aangekocht worden. Op die manier mochten we met velen bijdragen aan zalige warmte voor alle leeftijden.Foto's: Christiane Notermans