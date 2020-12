Okra Kleine-Brogel verrast leden met kerstgroet

Door het coronavirus kon het jaarlijkse kerstfeest bij Okra Kleine-Brogel dit jaar niet doorgaan. Toch wilde het Okra-team iets voor haar leden betekenen in deze ongewone tijd. Daarom brachten ze op kerstavond een zoete verrassing bij ieder van hen aan de deur, vergezeld van een korte babbel en beste wensen, op veilige afstand. Het werd zeer geapprecieerd door beide partijen en het was een deugddoend weerzien. "Aan de 80- en 85-jarigen van het voorbije jaar werden bloemen of een fles overhandigd vanuit onze vereniging", klinkt het bij het bestuur. " De mensen van de stad Peer vroegen ons om hun wensen en geschenken ook aan hen over te maken bij dit bezoekje. We kijken nu uit naar het nieuwe jaar in de hoop dat we dan weer allemaal samen rond de tafel kunnen keuvelen en genieten van elkaars gezelschap."