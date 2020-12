Shana Coudijzer schrijft tweede prentenboek over corona

Juf Shana, de kleuterjuf die tijdens de eerste lockdown in maart 2020 een verhaaltje schreef rond het coronavirus, heeft leuk nieuws. Na de uitgave van haar eerste prentenboek op 16 oktober 2020 kondigt ze met veel trots aan dat er een tweede prentenboek aankomt. Het wordt een vervolg op ‘Bezoek van Corona’. De uitgeverij was meteen enthousiast bij het lezen van het nieuwe manuscript. Normaal gaat er vier tot zes weken over voordat je een goedkeuring of afwijzing krijgt, maar dit script werd na een week al goedgekeurd. Juf Shana is alvast superblij met het leuke nieuws. Uiteraard was het eerste telefoontje dat ze deed naar haar vriendin Robin, de illustrator van de prenten.Waarom een tweede prentenboek? Na heel veel vraag door geïnteresseerde leerkrachten, ouders en kinderen heeft juf Shana zich toegelegd op het schrijven van een vervolgverhaal. In het begin was het niet zo simpel, maar Shana durft volmondig te zeggen dat het tweede verhaal nog sterker en beter is dan het eerste. Uiteraard ook omdat ze zich er dit keer van bewust was dat het effectief uitgegeven ging worden als het werd goedgekeurd. In het nieuwe verhaal wordt vooral de tweede lockdown en 'het leven van nu' uitgelegd. Het bevat een sterke rode draad en vele herkenbare aspecten. Als het proces verloopt zoals gepland, zou het prentenboek verschijnen in maart 2021. Veel kan Shana er nog niet over vertellen, maar als tip geeft ze wel mee dat er een reden is waarom het in maart zal uitkomen. Ben je benieuwd naar de inhoud van het verhaaltje, de titel of naar het parcours van juf Shana? Volg dan de Facebookpagina 'juf Shana' en mis niets! Wil jij graag op de hoogte blijven wanneer het tweede prentenboek verschijnt en een persoonlijk mailtje ontvangen? Stuur zeker je e-mailadres door naar shana.coudijzer@campusflx.be of stuur een berichtje naar de Facebookpagina ‘juf Shana’. Wil je graag haar eerste prentenboek aankopen? Surf dan naar de website van de uitgeverij.