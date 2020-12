Hasselts restaurant Butcher Grill en Bar is takeaway in plastic dozen beu. — © TV Limburg

Takeaway in plastic doosjes is achterhaald volgens het Hasseltse restaurant Butcher Grill Bar. Zij serveren takeaway op hout en op porseleinen borden zoals de klanten normaal bediend worden in het restaurant. De chef vindt dat ook het gevoel en presentatie een grote rol spelen. Daarnaast kunnen de porseleinen borden ook gepersonaliseerd worden.