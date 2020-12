Eden Hazard heeft er zin in: Rode Duivel scoort wereldgoal (op training)

En of Eden Hazard er opnieuw zin in begint te krijgen. Real Madrid deelde via twitter beelden vanop training waarop te zien is hoe Hazard met een achteloze rabona - een trap achter het steunbeen - de bal pal in de winkelhaak deponeert.

Aan spelen is de van een spierblessure herstelde Hazard nog niet toe. Tegen Granada zat hij afgelopen week wel reeds op de bank, iets wat hij woensdag tegen Elche vermoedelijk opnieuw zal doen. Real-coach Zinedine Zidane heeft duidelijk zijn lessen geleerd uit eerdere comebacks en zal de kapitein van de Rode Duivels pas brengen als hij daar echt klaar voor is.

(gvdl)