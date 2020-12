Kim Cattrall legt uit waarom ze nooit moeder werd

De Britse actrice Kim Cattrall (64), vooral bekend als Samantha Jones uit ‘Sex and the city’, heeft uitgelegd waarom ze nooit kinderen heeft gekregen in de Women’s Prize for Fiction Podcast. Zware draaidagen op de set van de successerie ‘Sex and the city’ lieten naar eigen zeggen weinig tijd over voor baby’s in haar leven.

“Het was het jaar 1998. Kinderen maken zou in die tijd zowaar een wetenschappelijk experiment geworden zijn”, zei Cattrall, die toen getrouwd was met haar derde man, muzikant Mark Levinson. “Mijn partner en ik zouden op bepaalde momenten beschikbaar moeten geweest zijn om seks te hebben. En dat was gewoon niet mogelijk op een emotioneel en fysiek gezonde manier omdat ik dagen van 19 uur klopte op de set van ‘Sex and the city’.”

De 64-jarige actrice ging verder met het bespreken van andere factoren die een rol speelden inzake het moederschap. “Ik was toen 41 en ik dacht dat ik een beslissing moest nemen voor mijn eigen welzijn”, klonk het. Dus gaf ze carrière voorrang. “Ik hou van werken. Het is mijn paspoort geweest naar onafhankelijkheid en vrijheid.”

Vanaf 1998 kroop Cattrall in de huid van de mannenverslindster Samantha Jones in de HBO-serie. De reeks liep tot in 2004, maar kort daarna werden er twee extra films gemaakt. Deze week meldde Page Six dat de hitfranchise zou kunnen terugkeren met een beperkt aantal afleveringen. Volgens de laatste berichten is Cattrall echter niet geïnteresseerd in een comeback als Samantha.