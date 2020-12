Bondsparket wil Vanaken zwaar straffen: voorstel schorsing van vier speeldagen voor rode kaart en uitlatingen aan ref

Hans Vanaken hangt een schorsing van vier speeldagen boven het hoofd voor de rode kaart die hij zaterdag incasseerde thuis tegen Eupen. Het bondsparket tilt zwaar aan de fout én de uitlatingen richting arbitrage. De middenvelder krijgt twee speeldagen schorsing voor de rode kaart en bijkomend twee weken voor zijn uitlatingen. Club Brugge heeft intussen al laten weten het voorstel niet te aanvaarden.

Vanaken kon de rode kaart duidelijk niet pruimen en ging op rustige maar schijnbaar iets overdreven manier verbaal in het verweer tegen zijn uitsluiting. Daarbij zou hij woorden gebruikt hebben die niet door de beugel konden, oordeelde het bondsparket. En dat levert de Rode Duivel een bijkomend straf van twee speeldagen op.

Club-trainer Philip Clement had na de wedstrijd al aangegeven dat hij er vanuit ging dat de rode kaart zou volstaan omdat zijn speler duidelijk niet de intentie had zijn tegenstander te blesseren. Het voorstel van vier speeldagen wordt in Brugge dan ook niet aanvaard.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(gvdl)