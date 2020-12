De fietser, die op kerstdag een meisje van 5 jaar nabij de Baraque Michel, in de Hoge Venen, met een kniestoot in de rug omver duwde omdat ze niet snel genoeg uit de weg ging, is door de politie verhoord. Hij moet in februari 2021 voor de correctionele rechtbank van Verviers verschijnen en riskeert tot 1 jaar cel.