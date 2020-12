In het Rode Bos gebeurden twee ongevallen door het gladde wegdek. — © Nico Meens

Voeren

Maandagochtend rond 9.15 uur zijn gelijktijdig maar op afzonderlijke plaatsen twee ongevallen gebeurd in het Rode Bos in Teuven-Remersdaal. Door de ijzel was een kant van de weg spekglad.