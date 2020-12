RECEPT. Erwtensoep met quenelles van kip en Parmaham

In aanloop naar oudjaarsavond delen we deze week een voor-, hoofd-, en nagerecht uit het boek ‘Zoveel om te vieren’, dat verscheen naar aanleiding van de tiende verjaardag van kookkanaal njam! Vandaag op het menu: erwtensoep met quenelles van kip en Parmaham.

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de soep:

2 rode uien, in grove stukken

1 stengel prei, in grove stukken

3 stengels selder, in grove stukken

400 gr (diepvries)erwtjes

1,5 l water

3 dikke aardappelen

1 kruidentuiltje (tijm, laurier, rozemarijn)

1 tl venkelzaad

olijfolie - boter

La Balaine fijn zeezout

Voor de balletjes:

200 gr kipfilet

70 gr wit toastbrood zonder korst

10 gr melk

10 gr room

6 sneetjes Parmaham

1 eiwit

10 gr maïszetmeel

1 l groentebouillon

Bereiden:

1. Stoof de ui, de prei en de selder aan in een scheutje olijfolie en een klontje boter. Voeg vervolgens de erwtjes toe en bevochtig met het water.

2. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Snijd een stuk af van de Parmaham (of gebruik sneetjes). Voeg beiden bij de soep. Doe er daarna nog een kruidentuiltje en wat venkelzaad bij en laat het geheel een half uurtje zachtjes pruttelen op het vuur.

3. Maak ondertussen de balletjes. Snijd het toastbrood in blokjes. Doe de blokjes in een schaal en overgiet ze met de melk en de room. Laat even weken. Maal de kipfilets fijn met een vleesmolen. Doe het kippengehakt samen met het geweekte brood, maïzena, een eiwit, peper en zout in de blender. Mix glad. Snijd de sneetjes Parmaham in heel kleine blokjes en meng ze onder het kippengehaktmengsel. Rol er vervolgens balletjes van of draai er quenelles van.

4. Verwarm de bouillon in een pot op het vuur en pocheer er de quenelles in.

5. Haal het kruidentuiltje en de Parmaham uit de soep. Mix de soep vervolgens glad en breng hem extra op smaak met zout en olijfolie.

6. Verdeel de soep over verschillende bordjes en serveer met de quenelles van kip en Parmaham.