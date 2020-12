‘F.C. De Kampioenen’ scoort op de valreep best bekeken programma van 2020

Vlaanderen houdt na dertig jaar nog steeds van F.C. De Kampioenen, zoveel is duidelijk. De kerstspecial die afgelopen vrijdag werd uitgezonden, haalde 2.283.418 kijkers. Daarmee sleept het, drie dagen voor de eindmeet, de titel van best bekeken programma van het jaar in de wacht.

Met 2.048.800 kijkers leek de finale van The masked singer hét televisiemoment van het jaar. Eén zou voor het eerst in vijf jaar de gouden medaille moeten afstaan aan VTM. Maar dat was buiten Balthazar Boma en de zijnen gerekend. Op kerstdag kwam de slechtste voetbalploeg nog ’s samen om hun dertigjarig bestaan te vieren en hulde te brengen aan de in maart overleden Johny Voners, die Xavier Waterslaeghers speelde.

Met succes, want de kerstspecial lokte 2.283.418 kijkers en kroont zich daarmee nog net tot het best bekeken programma van 2020.

