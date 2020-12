Wout Van Aert heeft smaakt te pakken en gaat leidersplaats in wereldbeker verdedigen

Wout van Aert zal zijn leidersplaats verdedigen in het klassement van de Wereldbeker. De kopman van Jumbo-Visma neemt ook deel aan de Wereldbekers in Hulst en Overijse.

Wout van Aert eindigde als derde in de Wereldbeker in Tabor, als tweede in Namen en won de Wereldbeker in Dendermonde. Dankzij die zege sprong hij naar de leidersplaats in het klassement. Hij telt nu 95 punten, 11 meer dan de vorige leider, Michael Vanthourenhout, die in Dendermonde als vierde eindigde.

“Het is niet dat ik hier voor het seizoen mee bezig was”, sprak hij zondag na de wedstrijd. “Maar ik sta nu aan de leiding en ik ga drie trui wel verdedigen. Er zijn nog twee crossen en die staan allebei op mijn kalender (Hulst en Overijse, nvdr.). Ik heb een kalender gemaakt waarbij ik elke cross het beste van mezelf wil geven en dan volgt dat klassement automatisch. Het is een mooie trui om te dragen, dus het zou stom zijn om het niet te proberen om dat klassement binnen te halen.”

Al zal een en ander ook afhangen van de geboorte van de eerste zoon van het echtpaar Van Aert-De Bie. De bevalling is voorzien voor de eerste week van januari.

In Hulst zal Wout van Aert trouwens ook aantreden tegen Mathieu van der Poel die hij nog treft op 1 januari in Baal. De Nederlander is wel, op dit moment, niet voorzien voor de Wereldbeker in Overijse op 24 januari.

(belga)