Mathieu van der Poel voegt ook wereldbekermanche Hulst toe aan zijn kalender

Mathieu van der Poel behoort tot de selectie waarmee Nederlands bondscoach Gerben de Knegt zondag aantreedt in de Wereldbekercross van Hulst. Dat maakte de Nederlandse wielerbond (KNWU) bekend. De wereldkampioen liet eerder weten te twijfelen over deelname aan de wedstrijd in Zeeland. Maar Van der Poel, die zich vooral richt op het WK van eind januari in Oostende, heeft bij De Knegt aangegeven ook in Hulst te willen starten.

“Voor een goede startpositie op het WK blijft het belangrijk veel wedstrijden te rijden”, reageerde De Knegt. “Bovendien verwacht ik dat hij er bijzonder op gebrand zal zijn om te winnen na zijn tweede plek in Dendermonde.”

Van der Poel had zondag in Dendermonde in de modder geen antwoord op de vroege aanval van Wout van Aert. De Nederlander van Alpecin-Fenix had die wedstrijd pas in zijn programma opgenomen toen bleek dat de Internationale Wielrenunie (UCI) voor de startvolgorde op het WK uitgaat van de eindstand in de Wereldbeker.

Van der Poel staat daarin na drie manches derde nadat hij de eerste Wereldbekercross nog oversloeg en de tweede won. (belga)