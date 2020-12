Chauffeur haalt strafste rijkunsten boven om bus u-bocht te laten maken op smalle bergweg

Een buschauffeur in de Indiase stad Himachal Pradesh moest zijn beste rijkunsten bovenhalen op een smalle bergweg. Doordat een deel van weg was weggespoeld was de chauffeur ertoe verplicht een u-bocht te maken met zijn voertuig. Met succes: na enkele minuten kreeg hij de bus zonder ongelukken in de andere richting.

Uit voorzorg stapten alle inzittenden uit de bus om de chauffeur ook instructies te geven. Dat was geen overbodige luxe. Op beelden die een ooggetuige maakte, valt te zien hoe de achterzijde van het voertuig deels boven het ravijn uitsteekt. Gelukkig werd een ramp vermeden en wist de buschauffeur alle passagiers te verbazen met zijn straffe draaikunsten.

(kmlo)