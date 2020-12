Steven Van Gucht: “Kerstdag was een nieuw kantelmoment”

De coronacijfers in ons land zitten allemaal in dalende lijn. Maar viroloog Steven Van Gucht roept op om die cijfers met de nodige voorzichtigheid te interpreteren: “We zien nu mogelijk al een eerste gunstig effect van het begin van de kerstvakantie, maar een negatief effect van familiebijeenkomsten zullen we pas in januari kunnen opmerken.”

Dat zegt Van Gucht op de toelichting van de coronacijfers door het crisiscentrum. Toch spreekt hij van “een kantelpunt”, omdat alle cijfers sinds vrijdag weer in dalende lijn zijn.

Hij wijst er meteen ook op dat er wel minder tests zijn uitgevoerd, vooral bij personen van jonger dan 65 jaar. Het is volgens hem wel “een gunstig teken” dat het percentage positieve tests ook afneemt.

De daling van het aantal besmettingen doet zich in het hele land voor, en in alle leeftijdscategorieën. De meest recente cijfers wijzen op een daling van 15 procent op weekbasis. De daling is het sterkst in het Vlaams gewest, waar er sprake is van een afname van 19 procent. Opgesplitst per leeftijd is de sterkste daling bij kinderen jonger dan tien, met 33 procent minder besmettingen.

“Midden februari”

Ook het aantal ziekenhuisopnames stemt optimistisch. “Tegen dit tempo kunnen we midden februari onder de 75 nieuwe opnames per dag zakken.” In totaal verblijven nu 2.363 covid-patiënten in het ziekenhuis. Daarvan verblijven er 492 op intensieve zorgen, waarvan 70 procent beademing nodig heeft. “Ook deze cijfers blijven traag dalen. Dat is normaal: het gaat om patiënten die lang in het ziekenhuis moeten verblijven.”