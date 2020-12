In de gerestaureerde Sint-Michielskerk wordt elke weekdag een misviering gehouden.

Koster Jan Mertens: “Na de meest recente versoepelingen mogen we kerkdiensten houden: daar mogen wel maximum slechts 12 personen aan deelnemen. Elke weekdag is er ’s ochtends om 8.30 uur een kerkdienst. In de weekends zijn er voorlopig geen vieringen.”