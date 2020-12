De rechtbank in Gent. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Gent / Wetteren

Een vrouw uit Wetteren werd in juli door twee mannen brutaal verkracht en geslagen in de bosjes bij een snelwegparking. De verkrachting werd ook gefilmd door één van de mannen. De Gentse rechtbank veroordeelde beide mannen maandag tot een effectieve celstraf van respectievelijk vier of vijf jaar.