96-jarige Jos krijgt als eerste Vlaming het coronavaccin: “Ik voel me dertig jaar jonger”

De eerste gelukkige in Vlaanderen die het covid-19-vaccin kreeg, was Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs. Voor degenen die twijfelen over het vaccin heeft Hermans een duidelijke boodschap: “Absoluut meedoen”, zegt hij. “Laat maar komen”, zei Hermans nog net voor hij het vaccin krijgt.

Maandagochtend omstreeks 8.40 uur zijn vanuit campus Gasthuisberg van het UZ Leuven drie witte bestelwagens vertrokken met aan boord coronavaccins van Pfizer/BioNTech. Elke bestelwagen heeft ongeveer 150 vaccins aan boord. Die eerste lading coronavaccins kwamen toe in woonzorgcentra Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen.

Jos en Josepha

De eerste gelukkige is Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieters. Die zegt in een reactie ‘heel blij’ te zijn met die primeur. “Waarom? Ik zal het u zeggen. Ik ben 96 jaar, en ik hoop honderd jaar te worden, niet meer of niet minder.” De gelukkige in Wallonië is Josepha Delamotte (102) uit het woonzorgcentrum La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen.

“Laat maar komen”, zei Jos vastberaden. — © BELGA

Hermans is de coronacrisis naar eigen zeggen goed doorgekomen. “Ik heb mijn telefoon en mijn televisie, daar hou ik mij mee bezig. Ik heb het bezoek gemist, maar vind dat er hier nog te veel bezoek langskomt. Zij brengen de ziekte binnen.” Voor degenen die twijfelen over het vaccin heeft Hermans een duidelijke boodschap: “Absoluut meedoen.”

“Laat maar komen”, zegt Hermans net voor hij het vaccin krijgt. “Ik voel me dertig jaar jonger”, zegt hij vervolgens. “Je moet vooruit komen in het leven. Iedereen moet een spuitje krijgen. Dan zijn we terug wat vrij en kunnen we onze kinderen en kleinkinderen terug zien.”

Hermans verblijft al zes jaar in het woonzorgcentrum en is er de oudste bewoner. Hij werd door de directie uitgekozen om als eerste het vaccin te krijgen. “Jos heeft zich altijd strikt aan de maatregelen gehouden en is zeer gemotiveerd om gevaccineerd te worden’, zegt directeur Fred Rogier. “Daarom hebben we hem gekozen. We hopen ook dat hij zijn medebewoners enthousiast kan maken om gevaccineerd te worden.” Van het woonzorgcentrum kreeg hij nog een bos bloemen en een kaartje omdat hij de eerste wilde zijn. Hermans ontving ook zijn vaccinatiekaart omdat hij over 21 dagen de tweede dosis van het vaccin zal krijgen.