Ferm Alt-Hoeselt schenkt leden totebag en handzeep

"Onze leden hebben al enkele maanden , de activiteiten van onze vereniging moeten missen en zagen elkaar door corona, niet of nauwelijks", klinkt het bij Ferm Alt-Hoeselt. "Omdat wij dat zelf ook héél jammer vinden, omdat we elkaar ook missen en er ook geen kerstfeestje kon doorgaan, hebben we ze toch verrast met een cadeautje: een stoffen totebag met logo van Ferm, een wenskaart en lekker geurende handzeep. Alles werd coronaproof overhandigd door de bestuursleden aan de voordeur. We wensen alle leden en hun familie een gezond 2021 toe en dat we elkaar snel weer 'samen' kunnen ontmoeten."