Alkense muziekverenigingen nemen zelfgeschreven kerstlied op

In Alken werkten vier muziekverenigingen samen aan een kerstliedje, geschreven in tijden van corona. Elk vanuit hun kot speelden of zongen ze de partituur in en dat werd verwerkt tot een leuke video door de dirigent van de harmonie Jens Gaethofs. Zo willen ze een beetje warmte brengen in deze moeilijke dagen.

De Koninklijke harmonie Sint-Aloysius Alken, jeugdharmonie Con Fuoco, Terkooster Kinderkoor en jeugdkoor Turn it up maakten samen een virtueel filmpje van het kerstlied 'Kerstmis, een feest'. Dit lied werd geschreven door twee van de eigen leden, Elke en Anja Maris. "Het herinnert ons eraan dat Kerstmis een feest blijft van vrede, vreugde, liefde en vriendschap. Maar ook dat het Kerstmis is wat ons allen met elkaar verbindt", klinkt het. "Zeker dit jaar, nu we fysiek niet samen zijn, weten we dat we toch aan elkaar denken en er voor elkaar zijn. Met dit liedje willen we iedereen een beetje extra warmte brengen in deze soms toch moeilijke dagen. We wensen jullie allen een vrolijk kerstfeest en al het beste voor 2021."