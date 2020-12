Opvallend interview Leo Messi: “Het is altijd mijn droom geweest om in de VS te spelen en te leven”

In een openhartig gesprek met de Spaanse tv-zender laSexta heeft Lionel Messi teruggeblikt op een voor hem moeilijk 2020. De 33-jarige Argentijnse stervoetballer ging geen onderwerp uit de weg, ook zijn sportieve toekomst werd aangeraakt.

Het contract van Lionel Messi bij Barcelona loopt eind dit seizoen af. Manchester City en Paris Saint-Germain worden al genoemd als nieuwe werkgevers nu blijkt dat Barcelona de sportieve strijd met de oliedollars lijkt te verliezen. Messi flirtte vorige zomer reeds met een vertrek maar Barcelona activeerde de opstapclausule waardoor de Argentijn enkel weg kon als er zevenhonderd miljoen euro werd betaald. Gevolg: Messi bleef maar stak zijn ontgoocheling niet weg. “Vandaag voel ik me goed bij Barça, maar deze zomer en de periode daarvoor heb ik me heel slecht gevoeld bij deze club en de manier waarop die geleid werd”, geeft Messi ex-voorzitter Bartomeu nog een veeg uit de pan.

Of hij de Catalaanse club straks verlaat, is ook voor hem nog niet duidelijk. “Ik weet het nog niet”, is het weinig verrassende antwoord bij laSexta. “Het is altijd mijn droom geweest om te spelen en te leven in de Verenigde Staten. Ik ben ervan overtuigd dat het leven daar mij zal bevallen. Maar als ik naar een andere club zou gaan, dan wil ik Barcelona op de gepaste manier verlaten zodat ik met een goed gevoel naar deze club kan terugkeren in een andere rol. In welke rol? Zeker niet die van trainer? Technisch directeur lijkt me nog een mooie job.”

“Barça is mijn leven”, gaat Messi voort. “Mijn familie wil ook helemaal niet dat ik de stad of de club verlaat. Maar het zijn heel moeilijke tijden voor de club. Niet alleen financieel, maar ook sportief. Het gaat slecht, heel slecht met de club. Het zal moeilijk worden om ooit terug te keren naar hoe het is geweest.”

Vooral met het vertrek van zijn maatje Luis Suarez naar Atletico Madrid had Messi het erg moeilijk. De Uruguayaan was zijn beste vriend, op en naast het veld, en verliet de club voor een appel en een ei. Het was voor Messi de spreekwoordelijke druppel. “Hoe hij vertrok, dat vond ik te gek voor woorden. Hij is voor geen geld naar concurrent Atletico Madrid vertrokken en nu maakt hij doelpunten voor een team met dezelfde ambities als wij. Ongelooflijk!”

Coach Ronald Koeman krijgt dan weer de goedkeuring van de Argentijnse sterspeler. “Hij is heel serieus bezig en weet exact wat hij wil, voor het team en de club. Ik vind dat hij het erg goed doet, ondanks de moeilijke periode waarin we zitten. Ik hoop dat we in 2021 kunnen meestrijden voor de prijzen. Dat is het enige waar ik op dit moment mee bezig ben.” (gvdl)