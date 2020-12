Schaatsicoon Sven Kramer kan zich niet plaatsen voor EK allround: “Ik kan niet langer vijf ballen in de lucht houden”

Sven Kramer (34) heeft zich afgelopen weekend niet weten te plaatsen voor het EK allround dat volgende maand plaatsvindt in Heerenveen (16-17 januari). Met tien Europese allround-titels doet niemand beter dan het Nederlands schaatsicoon.

Het EK allround is een toernooi waarin de schaatsers vier afstanden afwerken (500m - 1500m - 5km - 10km) om te bepalen wie de meest veelzijdige schaatser is. Afgelopen weekend vond in Heerenveen het Nederlands kwalificatietoernooi plaats waarbij de tickets voor de diverse internationale toernooien van 2021 werden verdeeld. Een zeventiende plaats op de 1500m zorgde ervoor dat Kramer zich niet voor het allround-toernooi kon plaatsen. “Er is geen man overboord”, benadrukte de 34-jarige Kramer die van de olympische vijf kilometer in 2022 zijn laatste doel maakt.

Toch voelde het vreemd, gaf de ‘ploegmaat’ van Wout van Aert toe. In een minitoernooi over twee afstanden - 1500m en 5km - moest hij zijn meerdere erkennen in Marcel Bosker en Marwin Talsma. Zij plaatsten zich samen met Patrick Roest - eerder dit seizoen Nederlands kampioen allround geworden - voor het EK.

“Vanzelfsprekend baal ik ervan, en niet een beetje. Want ik had heel graag een EK in Thialf gereden, zeker in een seizoen waarin er al zo weinig wedstrijden zijn”, reageerde Kramer. “En het is vooral vervelend voor mijn voorbereiding op het WK afstanden (11-14 februari in Heerenveen). Ik zal mijn planning moeten herzien.”

Te veel fouten

Kramer was trouwens niet de enige grote naam die zich niet kon plaatsen voor het EK allround. Bij de vrouwen was Ireen Wust hetzelfde lot beschoren. Ook zij was er sinds haar debuut in 2005 altijd bij. Kramer miste het toernooi slechts twee keer: in 2011 moest hij geblesseerd toekijken, in 2014 paste het EK niet in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Kramer kroonde zich doorheen zijn carrière tien keer tot Europees kampioen allround.“Ergens wist ik na de 5 kilometer van zaterdag al dat het lastig zou worden om me te kwalificeren”, aldus Kramer. “Ik had maar een kleine voorsprong en kon me op de 1500 meter geen misstap permitteren. Ik reed te gehaast, stond onder druk en ging fouten maken.”

En die fouten maakte de concurrentie niet. “Drie jaar geleden plaatste je je met een tijd van 6’15” voor de Spelen, nu verdien je daarmee niet eens een wereldbekerticket. Het veld is gewoon veel beter geworden in de breedte”, zei de viervoudig olympisch kampioen. “Daardoor moet ik me steeds meer puur focussen op de 5 kilometer, wil ik mijn niveau daar hoog houden. Ik kan niet meer vier of vijf ballen tegelijk in de lucht houden, zoals Patrick Roest. Maar ik kan nog wél heel goede vijf kilometers rijden. Ik vind het jammer dat de 1500 meter niet loopt, maar dat baart me geen zorgen voor de vijf kilometer.”

Op die afstand wil Kramer in februari 2022 zijn loopbaan afsluiten met zijn vierde olympische titel op rij. “Daar ben ik vooral mee bezig. Het zou kunnen dat het niet meer zal lukken, maar dat is topsport. Als je start, kun je verliezen. Maar de vijf kilometer blijft mijn corebusiness en daar heb ik eigenlijk nog nooit steken laten vallen op momenten dat het moet. En ik zie dat nu ook niet zomaar gebeuren.” (gvdl)