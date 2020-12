4,5 meter hoge kerstboom brengt sfeer in Home Elisabeth

Al enkele jaren lang is het de wens van de directie en de bewoners van Home Elisabeth om een kerstboom te zetten in de grote zaal van de Abdij, die past bij de grootte van de zaal. Omdat die 6 meter hoog is, moest de boom dus minstens 4 meter zijn. "Zo'n prachtige en grote kerstboom moet bewoners en personeel de kracht en moed geven om verder te gaan en niet op te geven", zegt campusdirecteur Sarah Swinnen. "Zeker met de periode die we achter ons hebben, snakt men hier naar gezelligheid met veel licht en warmte."Na intern overleg werd de boom uiteindelijk geleverd. Het kriebelde dan ook bij iedereen om aan dit huzarenstuk te beginnen. Onverwacht was ook het telefoontje van de VRT-nieuwsdienst dat ze diezelfde dag een bezoek zouden brengen aan het woonzorgcentrum als item op het nieuws van 19 uur. “Na dat telefoontje waren we het er snel over eens dat die boom er zou staan voor de cameraploeg langs zou komen", zegt animatorverantwoordelijke Pascale. Dus begonnen ze om 10 uur met zes mensen vol goede moed aan de opbouw van de 4,5 meter hoge boom met 7.200 takken, 5.000 lichtjes en 732 kerstballen. “We zijn er echt trots op dat ons dit gelukt is en dat we op deze manier in ons huis warmte kunnen brengen voor onze bewoners, familie, vrijwilligers en personeel”, besluit Sarah.