Experts pleiten voor versnelde vaccinatiecampagne om Britse coronavariant te counteren: “De vijand staat voor de deur, het is oorlog”

Zowel het vaccin van Pfizer en BioNTech als het nog goed te keuren vaccin van Moderna zouden na één dosis al veel bescherming bieden. In een opiniestuk in De Standaard houdt professor microbiologie Herman Goossens (UA) dan ook een pleidooi om de tweede dosis voorlopig achterwege te houden. “Het vaccin van Pfizer is zeer doeltreffend en zelfs na één dosis bereik je al bijna 90 procent bescherming”, schrijft hij. “De Britse variant van het virus lijkt hier nog niet wijdverspreid. En dat is goed nieuws, want het betekent dat we dit nog kunnen stoppen als we snel handelen.”

Goossens maakt zich, net als zijn Britse collega’s, het meeste zorgen over het hoog aantal besmettingen bij kinderen. “De bewijzen zijn flinterdun dat deze variant zich makkelijker verspreidt bij kinderen, maar als dat zo is, zijn de gevolgen dramatisch, en zullen scholen maanden dicht moeten blijven”, zegt de microbioloog, die verwacht dat de huidige vaccins ons ook zullen beschermen tegen de nieuwe variant. “Onze enige hoop is zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen vaccineren om deze varianten voor te zijn. Daarom moeten we zelfs overwegen om met één dosis te starten.”

“We moeten creatief zijn”

Ook vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) en viroloog Johan Neyts (REGA Instituut - KU Leuven) vinden het een verdedigbare optie. “Het zou ons land nog voor de zomer groepsimmuniteit opleveren”, zegt Van Damme. “Als die nieuwe variant hier voet aan land zet, moeten zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn”, zo verklaarde Neyts maandag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Door een ontdubbeling van de vaccinaties kunnen we veel meer mensen vaccineren. De tweede dosis dient om de bescherming optimaal te maken en het geheugen van ons lichaam te activeren voor een maximaal effect, maar daar kan je zes maanden mee wachten. We moeten overwegen wat we willen. Gaan we voor een maximale uitrol en nemen we een klein risico? De vijand staat voor de deur, het is oorlog. We moeten creatief zijn.”

De taskforce voor de vaccinatiestrategie zal de strategie de komende weken bestuderen. Een besluit daarover zal wellicht wel op Europees niveau moeten gebeuren. Vandaag beveelt het EMA de twee dosissen aan, en daar mag niet zomaar van worden afgeweken.

Onderzoek

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft de vaccintaskforce ook gevraagd om na te gaan of een uitstel voor het toedienen van een tweede vaccindosis mogelijk is. Dat er al consensus bestaat over een uitstel is volgens hem wel "wat veel gezegd", aldus de minister in een gesprek met De Ochtend van Radio 1.

De minister wil niet alleen laten onderzoeken of dat uitstel medisch een goede beslissing is, maar ook of het uitstel juridisch wel mogelijk is. "Men mag niet vergeten dat het vaccin Europees is erkend. De goedkeuring is gebaseerd op de afspraak dat er twee keer een dosis wordt toegediend, met een tussenpauze van 21 dagen. Dat is een onderdeel van de erkenning."

Volgens de minister van Volksgezondheid is het nog geen uitgemaakte zaak dat het uitstel voor de tweede dosis er daadwerkelijk komt. "We moeten nog heel wat wetenschap samenleggen", benadrukt hij. "Als dat goed zou zijn", dan moet het federaal agentschap nog uitmaken welke stappen we richting Europese Commissie moeten zetten om die dosering te kunnen aanpassen. "De EU is in dit geval echt wel de baas", benadrukt hij.

Vandenbroucke wijst er nog op dat een aanpassing van het uitgetekende schema voor het toedienen van de vaccins nog veel denkwerk vergt. Er zal volgens hem in dat geval "een andere organisatie" nodig zijn.

(agg, mtm)