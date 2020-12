Amper een jaar nadat de eerste berichten over het coronavirus zijn opgedoken, krijgen maandag de eerste mensen in België het coronavaccin van Pfizer/BioNTech toegediend. Het gaat om bewoners van drie woonzorgcentra in België, één in elk gewest. De eerste gelukkige in Vlaanderen wordt Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs.