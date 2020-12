Elke dag opnieuw vragen lezers om hulp omdat ze een bestelling bij een webshop niet aankrijgen. In 9 op de 10 gevallen gaat het om een webshop met extensie .nl. Als we één wens mogen doen, beste lezer, dan is het dit: koop nooit op een dergelijke webshop, tenzij u hem kent en weet dat hij betrouwbaar is.